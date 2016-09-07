Kadro dışı kalan hangi futbolcu Milli Takım'a dönüyor?

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Milli Takım kadrosuna dahil etmediği 6 isimden biri olan Caner Erkin'i yeniden kadroya alacağı öne sürüldü.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan başta olmak üzere Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Hakan Balta, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i Hırvatistan kadrosuna çağırmamıştı.

Terim'in bu isimlerden biriyle ilgili karar değişikliğine gideceği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin'in yükselen formunu dikkate alan tecrübeli teknik adamın bir sonraki milli takım arasında 27 yaşındaki futbolcuyu tekrar kadroya dahil edeceği ifade edildi.