Kadro 23'e indi



Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında 30 Ekim Perşembe günü Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.



Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan çalışmaya sakatlığI süren Gökhan Zan'ın yanı sıra, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Matias Delgado katılmadı. Delgado'nun bugün dinlendirildiği öğrenilirken, Arjantinli futbolcunun Antalyaspor karşısında forma giyip giymeyeceğinin yarın belli olacağı kaydedildi. Ayrıca A Milli Takım'ın Bosna Hersek ile oynadığı maçta sakatlanan ve bir süredir tedavisi süren Batuhan Karadeniz, yeniden takım ile birlikte çalışmalara başladı.



Teknik direktör Denizli, bugün yapılan çalışmada futbolcularına kondisyon hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptırdı. 9'ar kişiden oluşan takımlarla gerçekleşen çift kale maçta Batuhan, Sivok ve Zapotocny gösterdikleri performansla dikkat çekerken, Beşiktaş'ın sol kanadında görev yapan Aydın'ın bugün orta sahanın sağında oynadı.



Öte yandan tecrübeli teknik adam Beşiktaş'ta görevi başladığı günlerde 26 olan kadrodaki futbolcu sayısını düşürmeye devam ediyor. Denizli, altyapıdan yetişen kaleci Erdem Köse, defans oyuncusu Emre Özkan'dan sonra yine Beşiktaş'ın altyapısından yetişin Necip Uysal'ı da A takım kadrdosundan çıkardı. Bu üç futbolcuyu yeniden PAF takıma gönderen Denizli'nin kadroyu 22'e indirmeyi amaçladığı ve bu amacı doğrultusunda bir futbolcuya daha A takım kadrosundan çıkarması bekleniyor. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenman ile Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.