Kadirov'un seks köleleri





T24 - Çeçenistan Cumhuriyeti’nde, kadınlara karşı uygulanan şiddetin Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un birliklerine kadar uzandığı ortaya çıktı.







İngiliz Sunday Times gazetesi, Kadirov’un askerleri tarafından seks kölesi olarak tutulan kadınlarla ilgili korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı. Zalina İsrailova (33) adlı genç kadının, Kadirov’un askerleri tarafından seks köleliğine zorlanıp daha sonra da öldürüldüğünün ortaya çıkması insan hakları örgütlerini ayağa kaldırdı.





2008'de askerler kaçırdı





İsrailova’nın kâbusu Kadirov’un birliklerinden bir askere aşık olup ondan bir kız çocuğu dünyaya getirmesiyle başladı. Üç ay sonra başka bir kadınla evlenmeye karar veren asker, kızını da alarak İsrailova’yı terk etti. İsrailova 2008 yılının sonlarına doğru bir gün Kadirov’un askerleri tarafından kaçırıldı. Kadirovsti olarak bilinen birliğin yeraltı sığınağına götürülen İsrailova burada diğer 10 kadınla birlikte aynı odada kalıp 4 ay boyunca tecavüze uğradı. Askerlerin işkence yaptığı kadınlardan ikisi çocuk doğurdu, birçoğu düşük yaptı. Kaçmaya çalışanlar ve bitkin düşenler öldürüldü.



7 kadın ölü bulunmuştu



İsrailova ise kendisine acıyan bir gardiyanın yardımıyla kaçmayı başardı. Kaçtıktan sonra St. Petersburg’a yerleşen kadın tedavi sürecinin bir bölümünü de Fransa ve Türkiye’de geçirdi. Geçtiğimiz nisan ayında akrabaları tarafından Çeçenistan’a geri çağırılan İsrailova evine döndüğünde öldürülerek bilinmeyen bir yere gömüldü. Çeçenistan’da geçtiğimiz aylarda hayat kadını olduğu iddia edilen 7 genç kadın ölü bulunmuştu. Bu kadınların Kadirov’un askerlerinin seks köleleri olabileceği düşünülüyor.

