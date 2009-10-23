Kadirov'a suikast girişimi

Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov'a yönelik bir suikast girişiminin engellendiği bildirildi.



Çeçenistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus güvenlik güçlerinden bir keskin nişancının, Kadirov'un bugün Grozni'de ziyaret edeceği inşaat alanına doğru hızla ilerleyen aracın içindeki sürücüyü vurarak, öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kadirov'un bu sırada olay yerinde olmadığı, araçta teller bağlı bir kutunun bulunduğu kaydedildi.



Rus İnterfaks ajansı da yerel polise dayandırdığı haberinde, aracın içinde plastik patlayıcıların bulunduğu bildirdi.