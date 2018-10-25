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Kadirli'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi

25 Ekim 2018 03:12

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.  
Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün gece yarısı başlayacağını duyurduğu şiddetli sağnak yağış, saat 21.00\'de etkili oldu. Şiddetli sanağak yağmur, yer yer dolu şeklinde yağarken, ilçenin bazı yerlerinde su baskanları yaşandı. İtfaiye ekipleri su baskın ihbarlarına müdahayle ederken, vatandaşlar da kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgede yağış, aralıklarla devam ediyor. 

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