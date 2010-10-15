-KADİRLİ'DE HORTUM KORKUTTU KADİRLİ (A.A) - 15.10.2010 - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Sofular köyünde etkili olan hortum, 3 evin hasar görmesine, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kadirli Kaymakam Abdul Rauf Ulusoy, hortum afetinin yaşandığı Sofular Köyünün Haytalar Mahallesi'ndeki zarar gören evlerde incelemelerde bulundu. Ulusoy, hortum nedeniyle amca çocukları olduğu belirtilen Ahmet, Ali ve Kadir Haytaoğlu'na ait evlerde hasar meydana geldiğini söyledi. Yıkıntı altında kalan Fatma Haytaoğlu'nun (43), komşularının yardımıyla çıkarıldığını belirten Ulusoy, bu kişinin Kadirli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını bildirdi. Hortum afetinin neden olduğu yaraların sarılması için gerekenlerin yapılacağını ifade eden Ulusoy, evleri oturulamayacak hale gelen aileler için Kızılay'dan 3 çadır istediklerini ve ihtiyaçlarının da karşılanacağını kaydetti. Köy muhtarı Salim Kargıoğlu'dan da bilgi alan Ulusoy, 6 kilometre mesafede ve 200 metre çapında etkili olan hortumun geçtiği yerdeki tarımsal alanlarda zarara yol açtığını, ağaçları söküp devirdiğini anlattı. Hasar tespiti çalışmalarına başlandığını ifade eden Ulusoy, ağaçların devrilmesi dolayısıyla ilçe ile bağlantıyı sağlayan yoldaki sorunun giderilmesine çalışıldığını, yaşamın normale dönmesi için ekiplerin görev başında olduğunu söyledi.