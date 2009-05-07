Kadirli'de 100 evi su bastı, 50 hane boşaltıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle kent merkezinde 100'ün üzerindeki evi su bastığı, 2 köyde de 50 hanenin sel baskınına karşı boşaltıldığı belirtildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kadirli'de 3 günden beri devam eden yağış, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kiremitli, Çukurköprü, Yeniköy, Tozlu, Tekeli, Kiremitli, Erdoğdu ve Aydınlar ve Öksüzlü köylerinde şiddetli yağış ve Mehmetli Baraj kapaklarının açılması sonucu yaklaşık 50 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığı belirtildi.



İlçe merkezinde bugün 100'ün üzerindeki evi su basarken, Aşağı Çiyanlı Köyünün Kızhasanlı, Vahitağalar, Okatan ile Ahmatağalar mahallerindeki 50 hane ise sel tehdidi nedeniyle boşaltıldı.



Kaymakam Abdul Rauf Ulusoy, Anberinarkı Köyünde sulama kanalının taşması sonrasında 6 evi su bastığını ve ve bu evlerinde boşaltıldığını belirterek, Tahta ile Değirmendere köyleri arasındaki yolun heyelan nedeniyle yıkılmasıyla Tahta köyüne ulaşım sağlanamadığını kaydetti.



Öte yandan, Sumbas ilçesinde de aşırı yağış nedeniyle Kesik deresinin taşması sonucu isale hattının tahrip olduğu bu nedenle ilçeye 2 gündür su verilemediği belirtildi. İlçeye 4 arazözle içme suyu taşındığı, tahrip olan isale hatlarının onarılması için çalışmalara başlandığı kaydedildi.



