Kadir Topbaş'tan zorla bağış iddiasına: Hep böyle terso bakmayın!

İBB Başkanı Kadir Topbaş, iş adamı Mehmet Hattat’ın "Topbaş’ın villasının arkasındaki arsaları bana zorla aldırttılar ve belediyeye bağışlattılar" itirafına yanıt verdi. Hattat’ı yalanlayamayan Topbaş, "Maalesef hep böyle terso bakmak" sözleriyle yetindi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Hattat, İBB’ye yazdığı itiraflarla dolu mektubunda, "Milyonlarca dolar bedel ile şahsıma zorla aldırdığınız Sayın Başkanımızın Kumburgaz’daki evinin yanındaki bu imarlı arsaları protokole aykırı olarak neden dini tesis alanına çevirdiniz” diye sormuştu. Topbaş, bu sözlere, "Orada bir bölgenin ihtiyacı olan küçük bir mescit... Bu kadar küçük hesaplar yapar mı başkan? Allah korusun. Ama maalesef hep böyle terso bakmak" sözleriyle yanıt verdi.

Topbaş ne yanıt verdi?

İş adamı Hattat’ın İBB’ye yazdığı mektup 14 Ekim 2016 tarihini taşıyor. Topbaş, bir ay sonra İBB’nin 17 Kasım 2016 tarihli oturumunda resmi tutanaklara göre şöyle konuşuyor: "Evet, benim yazlık konutumun bulunduğu yerde 2 bin 700 metrekare toplamda, aman ne kadar büyükmüş ve mahalleli için orada bir yolun üstünden, yolgeçen bir yerin belediyeye geçmesi sebebiyle yol, yol. Vazgeçelim, ilçe belediyesi kamulaştırsın yolu bakalım. İlçe belediyesi ara yol. Teşekkür edilecek yerde bu konuşuluyor yaa. Orada bir bölgenin ihtiyacı olan küçük bir mescit diğeri de, bu. Bir tanesi de küçük bir spor alanı. Hepsi bu, bölge halkına. Yani siz, her şeyin altında bilmem ne ararsak bu samimiyetsizlik olur, bu doğru olmaz. Bu iyi bir şey değil. Gelin bakın gezin görün lütfen. Ve bizim orada o zaman vazgeçelim, söyleyelim arkadaşlara o yoldaki parselleri bırakalım, iki tane 350- 400 metrekarelik parseller bırakalım. İlçe belediyesine kamulaştırmasız el atma davası açsın, Büyükçekmece Belediyesi’ne. Ve de o da bunun bedelini ödesin faiziyle birlikte. Bunu mu istiyorsunuz, bunu mu yapalım? Bu mu bir farklı menfaat oluşturacak şekilde gördüğünüz? Bu kadar küçük hesaplar mı yapar bir başkan? Allah korusun. Yani bunu yapmaya öyle bir adımımız, niyetimiz olmaz. Ama maalesef hep böyle terso bakmak."

Hattat’ın mektubundan:

Hattat ne demişti?

Hattat Holding’in Maslak’ta yarım kalan "Diamond of İstanbul" projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile holdingin yönetim kurulu başkanı Mehmet Hattat arasında imzalanan protokol büyük bir skandalı ortaya çıkarmıştı. Protokole göre Hattat Holding, İBB’ye 18 arsa bağışlamış; buna karşılık daha önce mühürlenen milyar dolarlık projesi için onay almıştı. Hattat’ın bağışladığı 3 arsanın konumu ise dikkat çekmişti. Bu 3 arsa İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın Kumburgaz’daki villasının hemen arkasında yer alıyordu.

İşte iş adamı Hattat 1.5 ay önce İBB’ye yazdığı 2 sayfalık mektupta Topbaş’ın villasının arkasında yer alan arsalarla ilgili tarihe geçecek itiraflarda bulunmuştu. “Milyonlarca dolar bedel ile şahsıma zorla aldırdığınız Sayın Başkanımızın Kumburgaz’daki evinin yanındaki bu imarlı arsaları protokole aykırı olarak neden dini tesis alanına çevirdiniz? Yarın sormayacaklar mı; 7 sene bu inşaata (Diamond of İstanbul) yapılaşma vermeyip mühürlü tuttun da Sayın Başkan’ın evinin yanındaki arsaları ve diğer gayrimenkulleri aldıktan sonra mı avan proje tasdik ettin” diye soran Mehmet Hattat, Kadir Topbaş dahil olmak üzere İBB yetkililerini tazminat davalarıyla tehdit etmişti.