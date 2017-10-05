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Kadir Topbaş'tan yeni başkana ziyaret (geniş haber)

Özgür ALTUNCU-Güven USTA /İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş, göreve yeni seçilen Mevlüt Uysal'ı Saraçhane'deki İBB binasında  ziyaret etti

05 Ekim 2017 15:50

Özgür ALTUNCU-Güven USTA /İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı\'ndan istifa eden Kadir Topbaş, göreve yeni seçilen Mevlüt Uysal\'ı Saraçhane\'deki İBB binasında  ziyaret etti. 

\"BİR KENARA ÇEKİLMEK, İNZİVAYA ÇEKİLMEK ANLAYIŞIMIZ YOKTUR. İNSANLIK İÇİN VARIM BUNDAN SONRA\" 

Topbaş,  İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'a görevinde başarılar dileyerek, \"Kendisini ayrıca takdir ettiğim Avukat Mevlüt Uysal\'ın başkan olarak burada göreve başlaması beni de mutlu etmiştir. Kendisine ve mesai arkadaşlarına başarılar diliyor hayırlı olsun diyorum. Tabiki bilgilerimizi aktaracağız. Kitap, konferans başka bir şey olabilir. Bu şehirdeyim. İstikametimiz vatanımızın milletimizin geleceğine hizmetkar olmak. Bir kenara çekilmek, inzivaya çekilmek anlayışımız yoktur. İnşallah daha güzel şeyler yapılır. İnsanlık için varım bundan sonra\" diye konuştu. 


 

\"KADİR BEYİN GÖREVİNİN BİTMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \"Kadir beyin görevinin bitmediğini düşünüyorum. Her başımız sıkıştığında kendisinden İstanbul ile ilgili tavsiyelerini alacağız\" dedi.  

(FOTOĞRAF)

 

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