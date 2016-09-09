Kadir Topbaş’tan ’15 Temmuz’ açıklaması

Damadı Ömer Faruk Kavurmacı ‘FETÖ’den tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili “Profesyonel teröristlerin, yıllardır yapılanmalarının tezahürü olarak ortaya çıkarttıkları bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık' dedi.

Topbaş, İBB çalışanlarıyla bayramlaştıktan sonra bir açıklama yaptı. Topbaş, gazetecilerin soru sormak istemeleri üzerine teşekkür ederek, yanlarından ayrıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Topbaş’ın açıklamaları şöyle:

“15 Temmuz darbe girişiminde, profesyonel teröristlerin, yıllardır yapılanmalarının tezahürü olarak ortaya çıkarttıkları bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Milletimizin imanı, yüreği, birlikteliği, sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten bir devlet başkanı olarak gösterdiği cesaretiyle bu bertaraf edildi. Şehitler verdik rahmet diliyoruz. Gazilerimiz var, şifa diliyoruz. Ve bu da bizim için bir bayramdır.

“Bazı hanelerde acılar var. Onların şehitlik gibi kimseye kolay nasip olmayacak bir payeye eriştiklerinin farkındalar. Bu ülke için çok şeyler yaptılar. Bu toprakları bize yurt kılmak için mücadele vermiş, Alparslan’dan, Fatih Sultan Mehmet’e, Aziz Atatürk’e ve günümüze kadar gerçek şehitleri rahmetle anıyoruz. Bu bayramın güzel geçmesini diliyorum, her şeye rağmen.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. İşgal edildi. Vatandaşlarımız sahip çıktılar. Belediyemizin önünde 18 şehidimiz var. Belediyemiz önünde 50’ye yakın gazimiz var. Belediyemizden de gazilerimiz var. Onların cesaretleri, bugün burada birlikte olmamıza fırsat verdi. Yoksa, başarılı olsalardı bu terörist grup, bugün Türkiye’nin halini düşünmek dahi istemiyorum. Kardeş kavgasına girmiş, birbiriyle çekişen ve Türkiye’yi paramparça edecek onlarla yıl sürecek bir sürece girerdik. Buralarda bizler olmazdık. Buraları başkaları, başka türlü yönetim tarzlarıyla İstanbul’u sözüm ona idare etmeye çalışırlardı. Rabbimiz yardım etti, böyle bir terörist faaliyetin başarıya ulaşmasına fırsat vermedi.”