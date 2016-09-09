T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Kadir Topbaş’tan ’15 Temmuz’ açıklaması

“Profesyonel teröristlerin, yıllardır yapılanmalarının…

09 Eylül 2016 23:35

Damadı Ömer Faruk Kavurmacı ‘FETÖ’den tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili “Profesyonel teröristlerin, yıllardır yapılanmalarının tezahürü olarak ortaya çıkarttıkları bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık' dedi.

Topbaş, İBB çalışanlarıyla bayramlaştıktan sonra bir açıklama yaptı. Topbaş, gazetecilerin soru sormak istemeleri üzerine teşekkür ederek, yanlarından ayrıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Topbaş’ın açıklamaları şöyle:

“15 Temmuz darbe girişiminde, profesyonel teröristlerin, yıllardır yapılanmalarının tezahürü olarak ortaya çıkarttıkları bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Milletimizin imanı, yüreği, birlikteliği, sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten bir devlet başkanı olarak gösterdiği cesaretiyle bu bertaraf edildi. Şehitler verdik rahmet diliyoruz. Gazilerimiz var, şifa diliyoruz. Ve bu da bizim için bir bayramdır. 

“Bazı hanelerde acılar var. Onların şehitlik gibi kimseye kolay nasip olmayacak bir payeye eriştiklerinin farkındalar. Bu ülke için çok şeyler yaptılar. Bu toprakları bize yurt kılmak için mücadele vermiş, Alparslan’dan, Fatih Sultan Mehmet’e, Aziz Atatürk’e ve günümüze kadar gerçek şehitleri rahmetle anıyoruz. Bu bayramın güzel geçmesini diliyorum, her şeye rağmen.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. İşgal edildi. Vatandaşlarımız sahip çıktılar. Belediyemizin önünde 18 şehidimiz var. Belediyemiz önünde 50’ye yakın gazimiz var. Belediyemizden de gazilerimiz var. Onların cesaretleri, bugün burada birlikte olmamıza fırsat verdi. Yoksa, başarılı olsalardı bu terörist grup, bugün Türkiye’nin halini düşünmek dahi istemiyorum. Kardeş kavgasına girmiş, birbiriyle çekişen ve Türkiye’yi paramparça edecek onlarla yıl sürecek bir sürece girerdik. Buralarda bizler olmazdık. Buraları başkaları, başka türlü yönetim tarzlarıyla İstanbul’u sözüm ona idare etmeye çalışırlardı. Rabbimiz yardım etti, böyle bir terörist faaliyetin başarıya ulaşmasına fırsat vermedi.”

 

ETİKETLER

kadir topbaşdamadı15 temmuzfetö

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24