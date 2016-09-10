Kadir Topbaş'ın damadının projelerine İBB'nin CHP'li üyeleri 'ret' oyu vermiş, AKP'liler hep onaylamış

İBB Meclisi, 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın sahibi olduğu Aydınlı Grubu'nun inşaat projelerine ayrıcalık tanıdığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Aydınlı Grubu'nun projeleri CHP’li ve AKP’li Meclis üyelerini hep karşı karşıya getirmiş, CHP’nin “ret” oyu kullandığı projeler AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmiş.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle devam ediyor:

Aydınlı Grubu inşat sektörüne 2009 yılında Esenyurt’taki Solarkent projesiyle giriyor. İBB Meclisi’ne gelen imar planlarında Solarkent projesinin yapıldığı arazinin 9.50 metre olan kat yüksekliği imar planı değişikliğiyle 99.50’ye çıkıyor. Proje kapsamında 31 katlı 4 bloktan oluşan 866 adet konut yapıldı. Projelerinden biri de Sarıyer’deki “Vadi İstanbul” oldu. Bu projeye havaray yapma ayrıcalığı getirildi. İlk önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Vadi İstanbul’ projesindeki alışveriş merkezi, Arena Stadı’nın yanındaki metro hattına 750 metrelik özel havaray projesi geçtiğimiz aralık ayında da İBB Meclisi’ne geldi. Türkiye’de ilk kez özel girişim tarafından yaptırılıp İBB’ye devredilecek havaray projesi Meclis’te büyük tartışma yaratmıştı. 7.5 milyon TL’ye mal olacak proje CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti. Aydınlı Grubu’nun Koru Florya projesi için de üst geçit kaldırılıp yeraltı geçidi yapılmıştı. Aydınlı Grup böylece proje kapsamındaki AVM’ye yaya girişini kolaylaştırmış oldu. Ancak, yapılan yaya altgeçidine “Koru Florya” adı verildi. Küçükçekmece Belediyesi Meclisi’nde de “Cennet Mahallesi” olan alt geçitin ismi “Cennet Mahallesi Koru Florya Yaya Alt Geçidi” olarak değiştirilmişti.

Topbaş soru kabul etmedi

Damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tutuklanması ve damadının projesi KoruFlorya’dan aile şirketinin 5 dairesi olduğunu ortaya çıkardığımız İBB Başkanı Kadir Topbaş dün de sorularımızı yanıtlamadı. Topbaş, dün İBB çalışanları ve yakınlarıyla Saraçhane’deki İBB Yönetim binasında bayramlaştı ve bayram boyunca toplu taşım araçlarını yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı. Sözü 15 Temmuz darbe girişimine getiren ve İBB’nin gazi bir belediye olduğunu söyleyen Topbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediyemizin önünde 18 şehidimiz var. Belediyemiz önünde 50’ye yakın gazimiz var. Belediyemizden de gazilerimiz var. Onların cesaretleri, bugün burada birlikte olmamıza fırsat verdi. Yoksa, başarılı olsalardı bu terörist grup, bugün Türkiye’nin halini düşünmek dahi istemiyorum.” Konuşmanın ardından gazetecilerin soru sormak istemeleri üzerine Topbaş teşekkür ederek yanlarından ayrıldı.