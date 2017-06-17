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Kadir Topbaş'ın damadı Kavurmacı gözaltına alındı

11’inci Cumhurbaşkanı Gül’ün danışmanı da dün tutuklandı

17 Haziran 2017 10:17

'FETÖ'nün iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturmanın sanıkları arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kavurmacı gece geç saatlerde gözaltına alındı.

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre, karar, iddianameye ilişkin incelemesini yapan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alındı. Soruşturma kapsamında 8 Eylül 2016’da tutuklanan Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek 3 Mayıs’ta tahliye edilmişti. 

'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan 11’inci Cumhurbaşkanı Gül’ün danışmanı Ayşe Yılmaz dün tutuklandı.

'FETÖ’nün mülkiye yapılanması kapsamında 13’ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, eski İstanbul Emniyet Müdürü vali Hüseyin Çapkın ve eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Hüseyin Çapkın gece geç saatlerde teslim oldu. 

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FETÖİstanbul Büyükşehir BelediyesiKadir TopbaşÖmer Faruk Kavurmacı

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