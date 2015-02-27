Kadir Topbaş'ın damadı Çiğdem Toker'den 1 Milyon TL tazminat istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı ve Aydınlı Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Kavurmacı, "Nepotizmi Affetmem mi dediniz?" yazısı nedeniyle Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Çiğdem Toker hakkında astronomik miktarda bir tazminat davası açtı.

29 Eylül 2014 tarihli suça gerekçe yapılan yazısında Toker, Vatan Caddesi üzerinde bulunan, afet toplanma alanı ilan edildiği halde birkaç yıl önce Kavurmacı’nın da ortağı olduğu Metal Yapı Konut AŞ adlı şirkete satıldığını belirttiği arazinin imara açılmasına dair endişelerini paylaşıyordu.

Bir yazı için 1 milyon TL

Erol Önderoğlu'un Bianet'te yaptığı habere göre; Metal Yapı Konut AŞ’nin de ortağı olan Kavurmacı, söz konusu yazıda, ilgisi olmayan yanların yan yana getirildiği ve hukuka aykırı olmayan faaliyetlerin sansasyonel şekilde gündeme getirildiğini savunarak Cumhuriyet ve gazeteci Toker hakkında 1 milyon TL'lik manevi tazminat dava açtı.

Dilekçesinde Kavurmacı'nın avukatı, müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ve fotoğrafının da izinsiz yayımlandığını ileri sürüyor.

Fatih Belediyesi ve Başbakana birer soru

Yazıda, “Arsayı birkaç yıl önce Metal Yapı Konut AŞ adlı şirket satın aldığından, imara açma kararından bu şirketin yararlanacağına kesin gözüyle bakılıyor... Fatih Belediyesi, Aksaray’daki deprem sığınma alanını imara açarken Metal Yapı Konut Şirketi’nin, Topbaş’ın damadı Kavurmacı ile ortaklığını bilmiyor olabilir mi?”

Gazeteci, Başbakan Davutoğlu’nun, partisinin il başkanları toplantısında sarf ettiği “Nepotizmi affetmem” sözlerini de anımsatarak, bir soru da Davutoğlu’na yöneltmişti: “Ve Sayın Başbakan; büyük afete beş kala, sığınma alanını ranta açan belediye kararında, “affetmem” dediğiniz nepotizmin izleri düşmüş olabilir mi?

Söz konusu tazminat davası nedeniyle Toker, 16 Nisan’da İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yargılanmaya başlayacak