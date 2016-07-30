Kadir Topbaş: Topçu Kışlası'nı inatlaşma sebebi olarak görmemek gerekir

Taksim'e yapılacak Topçu Kışlası’nı bir inatlaşma sebebi olarak görmemek gerektiğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, opera binası yapılacağını ve cami prejesinin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Kadir Topbaş, İstanbul’daki toplu taşımayı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz yaptıklarını anımsatarak, bu sürede minibüs ve dolmuş esnafının mağduriyetlerinin söz konusunu olduğunu, bu nedenle toplu taşımanın 20.00 - 06.00 arasında ücretsiz yapılması konusu üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

"Topçu Kışlası'nı inatlaşma sebebi olarak görmemek gerekir"

hürriyet'in haberine göre; Taksim'e yapılacak Topçu Kışlası’nı bir inatlaşma sebebi olarak görmemek gerektiğini, koruma kurulu ve mahkeme kararlarının ortada olduğunu dile getiren Kadir Topbaş, eserin sanat galerisi, müze ve alt kısmının kafe olarak hizmet verebileceğini kaydederek, "Taksim şu anda yaşamıyor, sadece transit geçiş noktası. Taksim, insanların fazlaca gitmeyi arzu ettiği bir yer de değil. Burası müze tarzı bir sanat galerisi ve kafeleriyle çok daha modernleşmeye doğru gidebilir." diye konuştu.

"Opera binası yapılacak, cami projesi tamamlanmak üzere"

Taksim'e opera binası da yapılacağını, caminin projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Topbaş, caminin yeri için Koruma Kurulu'nun oray verdiğini söyledi.

Topbaş, Çamlıca Camisinin çevresinde kentsel dönüşüm yapılacağını söyledi.