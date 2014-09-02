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Kadir Topbaş: İstanbul'un 145 günlük suyu var

"Taksim’de daha önce İstanbullulara takdim ettiğimiz planımız kabul edildi. Şu an uygulamaya geçilecek"

02 Eylül 2014 17:26

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Çok şükür 2007'de yüzde 7 olan barajlardaki doluluk oranı şu an yüzde 16'da. O yıla göre kötü değiliz. Şu an 145 günlük su var" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özgür Arslan’ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Uluslararası ICANN CEO'su Fadi Chehade'nin katılımıyla düzenlenen internet uzantılarıyla ilgili imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

‘Şu an uygulamaya geçilecek’

 

Topbaş, Taksim yayalaştırma projesi ile ilgili soruya, "Bir hukuki süreç yaşanmıştı, bizim projelendirme çalışmalarımız vardı. Koruma kurulunun vereceği kararı bekliyorduk. Bu sonuçlandı. Daha önce İstanbullulara takdim ettiğimiz planımız kurul tarafından kabul edildi. Şu an uygulamaya geçilecek" yanıtını verdi.

 

‘Barajlarımızda 145 günlük su var’

 

Barajlarda doluluk oranı sorulan Kadir Topbaş, "Çok şükür 2007'de yüzde 7 olan barajlardaki doluluk oranı şu an yüzde 16'da. O yıla göre kötü değiliz. Şu an hiç yağmadığı takdirde barajlarımızda 145 günlük su var" dedi. Tasarruf çağrısında da bulunan Topbaş, "Boşa su akıtılmamalı. Ben şahsen içebileceğim su kadarını bardağıma alıyorum" ifadesini kullandı.

 

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