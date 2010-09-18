Kadir Topbaş 'halk et' için kolları sıvadı

T24- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in ardından Halk Et'i kuruyor. Belediye Başkanı Kadir Topbaş proje aşamasındaki Halk Et ile vatandaşa ucuz ve sağlıklı et yedirmeyi amaçladıklarını söyledi.



İstanbul'da yüksek et fiyatlarına yeni bir çözüm arayışında olan Büyükşehir Belediyesi'nin projesini, Belediye Başkanı Kadir Topbaş doğruladı. Topbaş, "Mevcut mahalle kasaplarını da 'sisteme dahil edebilir miyiz?' diye bakıyoruz, çünkü onları da mağdur etmek istemeyiz" dedi.



Topbaş, proje ile et fiyatlarında büyük miktarda düşüşler beklemediklerini ancak Et Balık Kurumu'nun geçmişteki fiyatlarına gerileyebileceğini belirtti.



Öte yandan Tarım Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, canlı hayvan ithalatından sonra yıl sonuna kadar kesilerek hazırlanmış et ithalatına da izin verildiği duyuruldu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ''İslami usule uygun kesilen hayvanlardan elde edilen taze, soğutulmuş ve dondurulmuş ürünlerin" ülkeye girişine izin verileceği belirtildi.



