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Politika

Kadir Topbaş: Görev yine bana verildi

AKP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Kadir Topbaş, İstanbulluların kendisine yeniden başkanlık görevi verdiğini belirtti

30 Mart 2009 03:00


AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir adayı Kadir Topbaş, İstanbulluların kendisine yeniden başkanlık görevi verdiğini belirterek "milli irade tecelli etti" dedi. 

Kadir Topbaş şunları söyledi: "Milli irade tecelli etmiştir. herkes buna itibar etmelidir. Kazanan millet olmuştur. Kazanan Türkiye olmuştur. Bütün siyasi partiler bu şehre ve ülkeye bir şeyler katmak adına yetki istedik. Yine AK Parti başarısını ortaya koymuştur. Geriye baktığımda çok şeylerin değişmiş olduğunu görmekteyim. Herkese teşekkür ediyorum.

Dünyaya karşı sorumlu olan böyle bir kentte belediye başkanı olmam konusunda yeniden sorumluluk verildi. Oy vermiş olsun vermemiş olsun herkesin başkanı olma sorumluluğu verdi. Çok teşekkür ediyorum."

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