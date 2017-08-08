Kadir Topbaş: Doğaya saygı göstermezsek sonuçları can yakıcı oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, aşırı sıcakların ortaya çıkardığı basınç değişiklikleri sonucunda önümüzdeki hafta kentte yeniden aşırı yağışların görülebileceğini söyledi. Topbaş, "İnsanoğlu olarak tedbirler alıyoruz ama doğayı kirletirsek, saygı göstermezsek sonuçları da çok can yakıcı olmakta" ifadelerini kullandı. Topbaş, vatandaşları meteorolojinin uyarılarını dikkate almaları konusunda da uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yapımı süren Ataköy-Basın Ekspres İkitelli Metro hattı kazısında kullanılan ve dev matkap işlevi gören TBM makinesinin kurulma aşamasında montaj çalışmasına katılıp kaynak yaptı.

Metro hattında yürütülen çalışmaların detaylarına geçmeden önce gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Topbaş, öncelikle son dönemlerde maddi zararlara yol açan aşırı yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.

“Gezegenimiz, 7.5 milyar insan, gezegeni doğru kullanmadığı için ciddi tehlike sinyalleri vermekte”

Dünyada küresel bir ekolojik kıyametten bahsedildiğini aktaran Topbaş şu ifadeleri kullandı: "Paris'teki İklim Zirvesi'nde bu dile getirildi. Gezegenimiz, 7.5 milyar insan, gezegeni doğru kullanmadığı için ciddi tehlike sinyalleri vermekte. Maalesef iklimlerde ön görülemeyen ciddi değişimler ortaya çıkmakta. Sadece bölgemizde değil, Avrupa'da, Latin Amerika'da, Kuzey Amerika'da Asya Pasifik'te ve her bölgede farklı sonuçlarla karşılaştığımız meteorolojik olaylar cereyan etmekte. İnsanoğlu olarak tedbirler alıyoruz ama doğayı kirletirsek, saygı göstermezsek sonuçları da çok can yakıcı olmakta. Bunun örneklerini birçok yerde yaşadık."

“Vatandaşlarımız teyakkuzda olsunlar”

Topbaş, İstanbul'da iki kez büyük sağanak görüldüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda uzmanlar, 'Bu saatlerde dışarıda olmayın' diye uyarıyorlar. Biz işimizin başındayız. Kente ve insanlığa hizmet vermek adına zamanla yarıştığımız için tabii ki çalışıyoruz. Ancak bu uyarıları vatandaşlarımızın dikkate almasını istiyoruz. Vatandaşlarımız dikkat etsinler. Başka uyarılar da gelmekte. Çok aşırı sıcakların ortaya çıkardığı basınç değişiklikleri, Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre, önümüzdeki hafta veya gelecekteki zaman dilimi içerisinde yine aşırı yağışlar gelebilir. Belediye olarak dere ıslah çalışmalarına yoğun şekilde devam etmekteyiz. Daha önce problemlerin yaşandığı Cendere Deresi'nde, ıslah ettiğimizden beri artık taşkınlar ve buna bağlı sorunlar yaşanmıyor."

Pek çok derenin ıslah edildiğini ayrıca ciddi önemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini ancak afet boyutundaki sağanağın önüne geçmenin çok kolay olmadığını vurgulayan Topbaş, vatandaşların teyakkuz halinde olmasını istedi.

“Türkiye'de bir yerel yönetim anlayışını sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başlattık”

Topbaş şunları kaydetti:

"Bu bakımdan bize düşen görevleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızı da teyakkuz halinde olmaları konusunda uyarıyoruz. Şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de bir yerel yönetim anlayışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başlattık. O dönemlerde "çöp-çamur-çukur dediğimiz zaman diliminde yollardan geçilmez, 35 yaş altı bunu bilmeyecektir, bilemez de. Çöpler toplanamazdı. Su problemi vardı. İstanbul terk ediliyordu."

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

‘Hizmet, Hak için ve halk için' anlayışı ile çok mesafe aldıklarını dile getiren Topbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise "Vatandaşlar CHP'li belediyelerde tatillerini geçirsinler" çağrısı nedeniyle eleştirdi.

Topbaş, "Zaman zaman duyuyorum, ana muhalefette siyaset yapanlar ve 'yiğidi öldürüp hakkını vermeyi' bilmeyenler, sağda solda farklı konuşuyorlar. Eğer, onların konuşmaları doğru olsaydı, biz zaten burada olmazdık. Vatandaş onlara inansaydı, biz olmazdık. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Tatil yapmak istiyorsanız CHP'li belediyelere gelin'. İstanbul'un ne halden nereye geldiğini bilenler, bugünkü İstanbul ile iftihar etmekte ve söylemekteler. Biz geriye bakmıyoruz. Çünkü koşan adam geriye bakarsa düşer. Daha çok hizmet etmek zorundayız. Sorunları çözmek bizim asli görevimiz. Yetkilendirmeyi vatandaşımız yaptı ve biz hizmet yapıyoruz. Bundan dolayı da vatandaşın bize olan güveni giderek artmakta. Burada halk da Halik de biliyor. İstanbul'un geldiği noktaya ve yaşadığı gelişmeye hep birlikte tanıklık etmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.