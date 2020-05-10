Kadir Şeker’in ikinci Koronavirüs testi negatif çıktı

Konya’da şiddete maruz kalan Ayşe D.’ye yardım etmek isterken çıkan arbedede Özgür Duran’ın bıçakla ölümüne sebep olan ve cezaevinde Koronavirüs’e yakalanan Kadir Şeker'in (20) ikinci testi negatif çıktı. Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

12 yıl 6 aydan, 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlayan Şeker’in, 28 Nisan günü Koronavirüs'e yakalandığı belirlendi. Test sonucu da pozitif çıkan Şeker, sağlık durumu iyi olduğu için cezaevine karantinaya alındı. Aynı gün ilk duruşması yapılan Şeker, davaya da SEGBİS ile katıldı. Eldiven ve maske takan Şeker, savunmasında tahliyesini talep edip, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtmişti. Şeker’in ikinci yapılan Koronavirüs testinin negatif çıktığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. (DHA)