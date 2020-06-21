Kadir Şeker, ikinci kez hâkim karşısına çıkacak

Konya’da şiddete maruz kalan Ayşe D.’ye yardım etmek isterken çıkan arbedede Özgür Duran’ın bıçakla ölümüne sebep olan Kadir Şeker 24 Haziran'da ikinci kez hâkim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesi Şeker'in yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Kadir Erdeo'nun görev yeri değişti. Erdeo, Hakimler ve Savcılar Kararnamesi'ne göre Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Kadir Şeker'in duruşmasına ise en kıdemli üyenin başkanlık etmesi bekleniyor.

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi.

Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken Kadir Şeker, 28 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıktı. O dönem Covid-19 testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kadir Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran'a ertelemişti.