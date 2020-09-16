Savcı, Kadir Şeker hakkında üst sınırdan indirim uygulanmasını isteyerek 12 yıl hapis cezası talep etti

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker'in (20) yargılandığı davada 3'üncü duruşma görüldü. Cumhuriyet savcısı, suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten öldürme'nin cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını isteyerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katılırken, salonda ailesi, öldürülen Özgür Duran'ın ailesi ve taraf avukatları yer aldı.

Duruşmada son tanığın dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı mütalaa verdi. Şeker'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.

Ne olmuştu?

32 yaşındaki Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe Dırla arasında evde oldukları sırada tartışma çıktığı ve tartışma sırasında Duran'ın Ayşe Dırla'yı darp ettiği bildirildi. Bunun üzerine Ayşe Dırla evden çıkıp yakınlardaki parka gitti.

O sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı darp eden Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Şeker'in ifadesine göre Duran, boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp yumruk atmaya başladı.

Bunun üzerine Şeker, yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe Dırla'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran, hayatını kaybetti.

Şeker ise yakalanarak, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.