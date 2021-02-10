Kadir Şeker’e yapılan “kiralık katil” suçlamalarında delil olarak gösterilen mesajların sahte olduğu ortaya çıktı

Kadir Şeker’e yönelik ‘kiralık katil’ suçlamalarının yer aldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Suçlamalara delil olarak gösterilen mesajların sahte olduğu belirlendi. Sahte mesajları gönderen kişi, Özgür Duran’ın ailesinin kendisini ‘yalancı şahitlik’ yapması için tehdit ettiğini iddia etti.

Konya’da Kadir Şeker, sokakta şiddet gören Ayşe Dırla’yı kurtarmak isterken çıkan arbedede Özgür Duran hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker’in sanık olduğu olayda ölen Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, “Bu planlı bir cinayet” diyerek savcılığa başvurmuştu. Aile Ayşe Dırla, sevgilisi Murat Hanlı, eski kocası ve kız kardeşi Figen Dırla’nın da aralarında bulunduğu 8 kişiden şikâyetçi olmuştu. Şeker’in ‘kiralık katil’ olduğunu iddia eden Dalkılıç, delil olarak da Kadir’in adının geçtiği bazı Instagram mesajlarını göstermişti.

Şeker Ailesinin avukatı Emrah Daylan, Kadir Şeker’in ‘kiralık katil’ suçlamasından aklandığını, olayın komplodan ibaret olduğunu söyledi. Hürriyet’ten Musa Kesler'e konuşan avukat Emrah Daylan, “Bu olay Kadir’e nasıl bir komplo kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Karşı tarafın Kadir’i suçlamak için neler yapabileceğini, ne tür ilişkiler ağı içinde olduğunu da görüyoruz. Hukuki haklarımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.