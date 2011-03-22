-KADİR ÖZBEK ALKIŞLARLA UĞURLANDI ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Yargıtay 13. Hukuk Dairesi üyesiyken 12 Haziran'da yapılacak genel seçimde milletvekili aday adayı olmak amacıyla emekliye ayrılan Kadir Özbek için tören düzenlendi. Yargıtaydaki emeklilik törenine Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Yargıtay üyeleri ve çalışma arkadaşları katıldı. Törende konuşan Yargıtay Başkanı Gerçeker, Kadir Özbek ile mesleğe birlikte başladıklarını, kader arkadaşlığı yaptıklarını belirterek, ''O sırayı bozdu, ben daha önce gidecektim o beni uğurlayacaktı'' dedi. Özbek'in yıllarca adalet hizmetine katkıda bulunduğunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda görevler yaptığını ifade eden Gerçeker, ''Bugün de kendi arzusuyla, koşullar öyle gerektirdiği için meslektaşımız olarak aramızdan ayrılıyor'' diye konuştu. -ÖZBEK'İN KONUŞMASI- Özbek de törende yaptığı konuşmada, bugünün kendisi için devir teslim günü olduğunu belirterek, alnının ak, vicdanının rahat olduğunu söyledi. Özbek, ''Ancak, gönlümün rahat olduğunu söylemem mümkün değil. Çünkü 3 yıldan beri söylediklerimizin ve birlikte paylaştığımız endişelerimizin hepsi çıktı, yargının kimyası bozuldu, hukuk devletinin, cumhuriyetin ana unsuru kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırıldı. İşte bu noktada cübbemi çıkartmam gerektiğini düşündüm'' şeklinde konuştu. Özbek, yoksulluğun ve yoksunluğun kuşattığı Anadolu kasabalarının yargıcı, savcısı ve güveni olduklarını belirterek, şunları söyledi: ''Hukukun ayaklar altında ezilmesinin acısını da yaşadık, muktedirlerin ihtiraslarına araç kılındığını da gördük. Ama bu meslek hep dayanma gücümüz, tertemiz namusumuz kararlı umudumuz oldu. Bu sayededir ki ahırdan bozma evleri saray, çocuklarımızın okul ücretini ödeyip parasız kalmayı onur saydık. Bizler, hukukun üst üste, hınca hınç bir mevzuat yığını olmadığını idrak ettik. Hukuku amaçtan ve özden yoksun kalıplara indirgemedik. Bildik ki hukuk insanın ve toplumun mutluluğuna yönelik bir araçtır. Bu yüzden hukuk haksız güçlüye karşı haklı güçsüzün sığınağıdır. Bu yüzden yargıç bağımsız, tarafsız, dürüst ve vicdanlı sıfatlarının hepsini layıkıyla ve gururla taşır, taşımalıdır. Meslekte geçen 38 yılda öğrendiklerimin özü budur. Emekliliğin de benimsediğim bu değerlere, edindiğim bilinç ve birikime aynı inançla sahip çıkmama engel olmayacaktır.'' Konuşmaların ardından Yargıtay Başkanı Gerçeker, Özbek'e onur belgesi verdi. Özbek, Yargıtaydan alkışlarla uğurlandı.