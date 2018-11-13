Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan eleştirilere yanıt

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünden bir gün önce "Keşke Yunanlar galip gelseydi" ifadeleriyle hatırlanan Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eleştirilere yanıt verdi. Erbaş, kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmek olduğunu söyledi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 'Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı'nda konuştu.

Bütün alanda var olan ve en büyük hassasiyeti gerektirenin 'kul hakkı' olduğunu belirten Erbaş, "Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir. Baştan bunu ifade etmiş olayım. Kişisel ihtiraslarla bireylerin ve toplumun geleceğine zarar vermek kul hakkını ihlal etmektir. Buna toplum, millet, insanlık olarak dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Erbaş, "Bir diğeri en açık şekliyle emeğin gasp edilmesi kul hakkını ihlaldir. Hiç kimse kimsenin emeğini gasp etmeyecek. Kuranı Kerim'de bu konuya çeşitli ayetlerde dikkat çekilmekte ve özellikle insanın insanı sömürmesine yönelik vasıtaların ortadan kaldırılması için mücadele teşvik edilmektedir. Çünkü arada bir kul hakkı vardır. Dünya esasında bugün bunun ızdırabını yaşamaktadır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı açlıkla mücadele etmekte, yarısı da toklukla mücadele etmektedir" ifadesini kullandı.