Kadir Mısıroğlu: Destici’nin çingenelerin burnuna halka takıp dolaştırdıkları ayıdan farkı yok!

Hükümete yakınlığı ile bilinen ve AKP cenahında “Hoca” olarak nitelenen Kadir Mısıroğlu, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin oluşturduğu Milli İttifak'ı hedef aldı. BBP lideri Mustafa Destici için “Fethullah Gülen’in esiridir” iddiasında bulunan Mısıroğlu, “Çingenelerin burnuna halka takıp dolaştırdıkları ayıdan farkı yok” dedi.

“Milli İttifak'ı AKP'nin oylarını bölmekle” suçlayan Mısıroğlu, bunların yapması gereken Paralel yapı ve HDP’ye karşı AK Parti’nin safında yer almalarıydı. Ancak bunlar ittifakla CHP’ye yardım ettiler” dedi.

Mısıroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili video şöyle: (Video haberdar.com'dan alınmıştır.)