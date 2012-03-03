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Yaşam

Kadir İnanır'ın hayranlarına güzel haber

Ünlü aktörün ciğerindeki tümörün iyi huylu olduğu ortaya çıkarken, kanser şüphesi ortadan kalktı

03 Mart 2012 19:01

 

T24 - Bir süredir akciğer kanseri olduğu haberleriyle gündemde olan Kadir İnanır'dan hayranlarına güzel haber var.

Akciğerine bir tümör tespit edilen Kadir İnanır'ın biyopsi sonuçları temiz çıktı. Ünlü aktörün ciğerindeki tümörün iyi huylu olduğu ortaya çıkarken, kanser şüphesi ortadan kalktı.

Cerahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Yönetim Kurulu Üyesi Prof Dr. Kamil Kaynak, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "aktörün akciğerinde erken evre tümor tespit edildiğini, ancak biyopsi sonuçlarının temiz çıktığını" söyledi. Kaynak, aktörün kemoterapi görmeyeceğini belirtti.

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Kadir İnanır

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