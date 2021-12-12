Kadir İnanır taburcu oldu

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde beyin kanaması sonucu 22 gündür tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, bugün taburcu oldu.

İnanır, "Bu hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş ve düzenlenmiş yerler. Hastaneler insanların en kötü günlerinde sağlık sunan mekanizmalar. Can kurtaran can suyu veren yerler" dedi.



İnanır, "Bu hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş ve düzenlenmiş yerler. Hastaneler insanların en kötü günlerinde sağlık sunan mekanizmalar. Can kurtaran can suyu veren yerler" dedi." />

Kadir İnanır, geçen 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, gözünde pıhtı atması tespit edilmiş, yoğun bakıma alınmıştı. Bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın ertesi gün aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alındı. Uyutulan İnanır, 22 Kasım'da ise uyandırıldı.

Fizyoterapi gören İnanır'a yürüme egzersizleri de yaptırıldı. İnanır, bugün saat 14.30'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Kendisiyle ilgilenen doktorlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden İnanır'ın Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evine gittiği öğrenildi. Kadir İnanır'ı sağlıklı şekilde taburcu etmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise sürecin doktorları tarafından takip edileceğini söyledi. (DHA)