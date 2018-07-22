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Kültür-Sanat

Kadir İnanır, sinemaya veda ediyor

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, son oynayacağı sinema filmi ile izleyicisine veda edecek

22 Temmuz 2018 02:10

Oynadığı Yeşilçam filmleriyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Kadir İnanır 'Kapı' filmiyle sevenlerinin karşısına son kez çıkacak. 

Filmde Midyatlı Süryani bir ailenin dramı konu alınacak

Midyatlı Süryani bir ailenin dramını anlatan yapım için el sıkışan usta oyuncu, önümüzdeki günlerde çekimler için Mardin'e gidecek.

1,5 ay sürmesi beklenen çekimler, Mardin'de başlayıp sonrasında Kapadokya ve İstanbul'da son bulacak. Yapım şirketinin, İnanır'a kadın partner olarak Necla Nazır'a teklif götürdüğü öğrenildi.

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