Kadir İnanır’ın yeğeni Merve Üründül Koronavirüs’e yakalandı

Oyuncu Kadir İnanır’ın yeğeni ve oyuncu Serenay Sarıkaya’nın tasarımcısı Merve Üründül’e yeni tip Koronavirüs teşhisi kondu.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ haberi bugünkü köşesinde duyurdu. Üstündağ, “İş dışında da sık sık Üründül’le bir araya gelen Sarıkaya hem üzülmüş hem de korkmuştu. Öte yandan işadamı Ömer Üründül’ün gelini olan Merve Üründül hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmuş. Evinde tedavisi devam eden Üründül’ün sağlık durumunun iyiye gitmesi Sarıkaya’ya rahat bir nefes aldırmış.” düşüncesini dile getirdi.

Üstündağ, "Merve Üründül’ün markası ‘Merarica’ ismini, genç tasarımcının kızlık soyadı Merve Arıca’dan alıyor. Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Gülşen, Çağla Şıkel, Büşra Develi gibi birçok ünlü ismi giydiren Merve Hanım, 3 yıl önce kaybettiğimiz ünlü teknik adam Erdoğan Arıca’nın kızı. Levent İnanır ve Soner Arıca’nın yeğeni olan Üründül’ün büyük dayısı da Kadir İnanır... Paris’te moda tasarımı eğitimi alan Merve Üründül, dünyanın en büyük modaevlerinden Givenchy’de çalışarak haute couture konusunda ustalaşmış. Ben de bu vesileyle Merve Üründül’e ‘geçmiş olsun’ diyorum." ifadesini kullandı.

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