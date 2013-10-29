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Kültür-Sanat

Kadir İnanır: HDP'nin kuruluşu çok anlamlı

Oyuncu Kadir İnanır, Diyarbakır ziyareti sırasında, HDP'nin tüm Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilenecek bir parti olduğunu söyledi

29 Ekim 2013 19:28

Hakkari'de kurulan sinema salonunun açılışına katılan sinema oyuncusu Kadir İnanır, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) için "Çok anlamlı. Bizim verdiğimiz mücadeleyi savunan bir dille kurdular" dedi.
Doğan Haber Ajansı'na göre, Hakkari Valiliği'nin daveti üzerine kente gelen sinema oyuncusu Kadir İnanır, Bağışlı Köyü'nde yerel sanatçı Aydın Aydın'a konuk oldu.
Köylülerle sohbet eden Kadir İnanır, "Burada dünyanın en güzel cennet ülkesini vermişler bize. Burada paylaşılmayacak ne var ki. Biraz adaletsizlik var. Bu adaletsizlikleri ortadan kaldıracağız. Bu adaletsizlik ortadan kaldırıldığı zaman sorun da kendiliğinden ortadan kalkacaktır" dedi.
 

'Barışla bitmeyen savaş yoktur'

 
Halkların Demokrasi Partisi'ne (HDP) de değinen İnanır, şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz Türkiye 'de çok anlamlı bir parti kuruldu. O da çok anlamlı. Bizim verdiğimiz mücadeleyi savunan bir dille kurdular. Yani bölgenin değil de bütün halkların partisi olacak. Bütün koca bir Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilenecek. O da iyi bir gelişme oldu. Şimdi şöyle diyoruz sonunda. Yüzyıl savaşları var tarihte. Bu savaş sonunda yine barışla bitti. Barışla bitmeyen hiçbir savaş yoktur. Şimdi o zaman bunun da sonu barışla bitecekse, bu kaybettiğimiz şeylere yazık değil mi? Bütün mesele bu."

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