-KADİR HAS'TA KUPA FİNALİ İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor yarın Kayseri'de karşı karşıya gelecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Yunus Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ile Volkan Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek. Beşiktaş'ta cezalı olan İbrahim Toraman'ın yanı sıra, sakatlıkları süren Ersan Gülüm, Nihat Kahveci, Matteo Ferrari, Mert Nobre ve Hakan Arıkan final maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle henüz antrenmanlara başlayamayan Fabian Ernst'in durumu ise bu akşam netlik kazanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise sakatlığı bulunan Ali Güzeldal ile Beşiktaş'tan kiralık olarak alınan Filip Holosko, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayamayacak.