Kadir Has anıldı

Kadir Has Üniversitesi'nin kurucusu iş adamı Kadir Has, vefatının 2. yıl dönümünde törenle anıldı.



Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'ndeki anma töreni, Mithat Bereket'in hazırladığı "Kadir Has'tan Bir Hayat Dersi" adlı belgeselin gösterimiyle başladı.



Belgesel gösteriminin ardından konuşan Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has, babası Kadir Has'ın, "Hayat, beşik ile mezar arasındaki sınav sürecidir" dediğini hatırlatarak, babasının girişimci, çalışkan, gözü pek olduğunu, azminin kendisini her zaman bir adım öne taşıdığını ve bu özelliklerinin onun hedeflerini belirlemesinde yol gösterdiğini söyledi.



Babasının, Coca Cola ve Mercedes'i Türkiye'ye getirdiğini, Akbank'ın en büyük kurucu hissedarları arasında yer aldığını anlatan Can Has, babasının kazandıklarının büyük bir bölümünü başta eğitim olmak üzere hayır işlerinde kullandığını anlattı.



Can Has, babasının bugüne kadar ülkenin birçok yerinde 42 hayır eseri yaptırdığını, inşa ettirdiği ilköğretim okulu ve lise sayısının 25 olduğunu belirterek, "Hayırseverlik mirasını, aynı heyecan ve şevkle devam ettiriyoruz. Bu sorumluluğu ömrümüz boyunca sürdüreceğiz" dedi.



Kadir Has'ın oğlu ve üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Nuri Has da babasının yolunda ilerlemeye devam edeceklerini, üniversitenin gelişmesi ve yücelmesi için özel çaba harcadıklarını söyledi.



Babasının kalıcı hayır eserlerinin tacı olan üniversitenin, itibarlı bir kurum haline geldiğini belirten Has, Avrupa'daki üniversitelerin yanı sıra 2008'de Çin ve Güney Kore'nin saygın üniversiteleriyle de işbirliği kurduklarını kaydetti.



Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Kadir Has'ın manevi mirasıyla her gün, her an yaşadığını ve yol gösterici olduğunu ifade etti.



Onun kaybının derin üzüntüsünü yaşadıklarını, yokluğuna alışamadıklarını dile getiren Yılmaz, "O, dürüst, ciddi ve zeki bir insandı. Ailesinden devraldığı ticari birikimi değerlendirdi. Girişimciydi, hep yeniyi aradı. Ticarette gözü pekti. Sezgileri çok güçlüydü. Zekası, sezgisi ve serveti onu varlıklı yaptı. O, vizyon ve misyon sahibiydi. Toplumun eğitimle kalkınacağını söylüyordu. Bu nedenle varlık sahiplerini de varlıklarını toplumla paylaşmaya davet etti" diye konuştu.



Yılmaz, Kadir Has Üniversitesi'nin İstanbul'da en çok tercih edilen üniversitelerden biri olduğunu, vakıf üniversiteleri arasında da 2 yıldan beri en çok tercih edilen üniversite haline geldiğini bildirdi.



Konuşmaların ardından "5. Kadir Has Ödülleri" kapsamında "Bilgi Teknolojileri Ülkemizin Hızlı Kalkınmasını Nasıl Başarır" konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Nuri ve Can Has tarafından verildi.



Törende ayrıca, "Kadir Has Anma Haftası Kompozisyon Yarışması"nda dereceye girenler de açıklandı.



Anma programı kapsamında Kadir Has'ın aile, sosyal ve iş yaşamından kesitler sunan "Aydınlık Yarınlara Adanmış Yaşam" adlı fotoğraf sergisi de açıldı.