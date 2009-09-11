Kadir Gecesi'nde camiler 24 saat açık

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararıyla Kadir Gecesi'nde yurt genelindeki tüm camiler sabaha kadar açık kalacak.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nde vatandaşların rahatlıkla ibadet edebilmesi için yurt genelindeki 2 bin 194 cami sabaha kadar açık olacak. İstanbul'da Sultan Ahmet, Eyüp Sultan, Fatih, Hırka-i Şerif, Süleymaniye, Beyazıt, Yıldız Hamidiye, Büyük Mecidiye, Sinan Paşa, Yuşa, Yakuplu Merkez, Bezm-i Alem Valide Sultan, Sümbül Efendi, Ayazma, Hoca Ali Rıza camilerinin aralarında bulunduğu 72 camide vatandaşlar sabaha kadar ibadet edebilecek. Kadir Gecesi'nde sabaha kadar açık olacak camilerden bazıları şunlar: Ankara'da Kocatepe ve Hacıbayram, İzmir'de Şadırvanaltı, Beşikçioğlu, Osmanpaşa, Edirne'de Selimiye, Bursa'da Ulu, Merkez, Tekke, Antalya'da Kuba, Molla Yusuf, Doyran, Hurma, Adana'da Sabancı Merkez, Kiremithane Merkezi, Zincirli, Halilurrahman, Konya'da Hacıveyiszade, Ravzatunnur, Huzeyfe, Karaaliler, Kapu, Kayseri'de Abdülkadir Geylani, Akşemseddin, Ertuğrul Gazi, Cami Kebir, Karamustafa Paşa, Diyarbakır'da Hacı Ömer, Hz. Süleyman, Nebi, Samsun'da Akşemsettin, Mimar Sinan, Trabzon'da Çarşı, Pazarkapı, Fatmahatun, Yavuz Sultan Selim, Rize'de Yeni Orta, Elazığ'da İzzetpaşa, Nailbey, Hacı Osmaniye, Kırklar, Kurşunlu, Şanlıurfa'da Mevlid-i Halil, Eyüp Peygamber, Van'da Ulu camiler. Ramazanın son 10 günü itikafa (camiye kapanarak ibadet etmek) girmek isteyenler, yurt genelindeki 758 camiden yararlanabilecek. İstanbul'da Hz. Hamza, Çilehane, Merkez Kethüda, Pendik Sahil Cami, Ebubekir, Fatih Sultan Mehmet, Ankara'da Kocatepe, Etlik Hicret, Güzelevler, İzmir'de Kemal Paşa, Yağhaneler Süleymaniye'nin aralarında yer aldığı camilerde itikafa izin verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığının, ramazan ayında gerçekleştirdiği din hizmetleri kapsamında, 31 bin 321 camide mukabele okunurken, 557 camide hatimle teravih namazı kılınıyor. 503 cami avlusunda iftar verilirken, 256 caminin minaresini mahyalar süslüyor.