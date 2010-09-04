-KADİR GECESİ AFFI AŞKABAT (A.A) - 04.09.2010 - Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov, Kadir Gecesi dolayısıyla 3999 mahkumu affetti. Milli İstihbarat Bakanı Çarı Amanov, Berdimuhamedov başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna afla ilgili bilgi vererek, affedilen mahkumların arasında, Türkler dahil, yabancıların da bulunduğunu söyledi. Berdimuhamedov da aftan yararlanacak mahkumların Kadir Gecesi'ne kadar ailelerine kavuşarak, yeni bir hayata başlayacaklarına inandığını belirtti. Affedilen mahkumların isimlerinin listesi "Türkmenistan" ve Rusça yayımlanan "Neytralnıy Türkmenistan" gazetelerinde yer alırken, gazete bayilerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Türkmenistan'ın birinci Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı'nın 1999 yılında başlattığı Kadir Gecesi affı, geleneksel olarak sürdürülüyor.