Kadir Doğulu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a: Umarım bu beyefendi de insanları sevip kategorize etmeyecek bir tarafını görür

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Oyuncu Kadir Doğulu, 'eşcinselliğin virüs yaydığını' öne süren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a "Ümidim bu beyefendinin de insanları sevecek, kategorize etmeyecek bir tarafını görecek olması" diyerek seslendi.

Doğulu, Jülide Ateş'in Haber Global'de sunduğu 40 programına katıldı. Ateş, Doğulu'ya "eşcinselliğin virüs yaydığı" iddiasını taşıyan açıklamayı da hatırlatarak "Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinselliğe bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Doğulu, üniversitelerde gittiği söyleşilerde öğrencilerin kendisine "Bir eşcinseli oynar mısınız?" sorusunu sorduğunu söyleyerek şöyle yanıt verdi:

"Yahu ne demek bu? Sanki bir yılanı, bir ejderhayı oynar mısınız diye soruyor. İnsan yahu, tabii ki oynarım. İnsan, yaratılmışların en güzeli deniyor inanca göre, beyefendinin de temsil ettiği makama göre. İnsan insandır. Tercihleri, fiziksel hastalığı varsa ya da bir noksanlığı varsa umurumda değil. Ben içinde sevilecek bir taraf bulurum. Ümidim bu beyefendinin de insanları sevecek, kategorize etmeyecek bir tarafını görecek olması. Dikkat ediyorum bu pandemi döneminde de, yatsı namazlarından sonra hocalar söylüyor: Hakkı yenen masumlarım yüzü suyu hürmetine bizi affet bizi. Hak yememek lazım. Eşcinselmiş, kadınmış, erkekmiş, çocukmuş… En güzel haliyle başımın üstünde."

Diyanet ne demişti?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir Cuma hutbesinde eşcinselliğin virüs yaydığını öne sürmüş, bu ifadeler üzerinden başlayan tartışma haftalarca sürmüştü.

Hutbenin ilgili kısmı şöyleydi:

"İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti.

"Yılda yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim."

Hutbenin özellikle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını devam ederken okunması sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tepki çekmişti.

Bu tepkilerden en serti barolardan gelmişti. Baroların Erbaş'a yönelik açıklamalarının ardından AK Parti, illerde başka baroların kurulmasını sağlayan tasarıyı muhalefetin eleştirileri eşliğinde Meclis'ten geçirmişti.