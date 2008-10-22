Kadınsız din kurulu ‘regl’i tartışacak

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tek kadın üyesi dahi bulunmayan organı Din İşleri Yüksek Kurulu, önümüzdeki günlerde jinekologlarla buluşarak, kadının “regl” halini tartışacak.



Din İşleri Yüksek Kurulu, 2008’in ilk 6 ayında 43 dini konuda karar aldı ve mütalaada bulundu. Din İşleri Yüksek Kurulu, kadın üyesi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mualla Selçuk’u yeniden seçmemişti.

16 üyesi de erkek olan kurul, 2008 faaliyetleri tamamlanmadan, kadınların regl hali konusunda bilgilenmek amacıyla bir jinekolog davet ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak.

Diyanet İşleri, bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı hazırladığı projeler için de il müftülükleri ve valilerin onayıyla il ve ilçe vaizlerinin tümünün görevlendireceği “özel vaaz ve irşat ekipleri” kuracak.

Bu ekipler, yılda iki kere yirmi günlüğüne kasaba ve köylere gidecek ve bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı din görevlileriyle vatandaşları bilgilendirecek.

Kurul, günlük sorunları çözmek amacıyla yurtdışından ve yurtiçinden 100 akademisyen ve din adamını da bir araya getirecek. “Bireysel Dini Meseleler İstişare Toplantısı” adı altında gerçekleştirilecek toplantıda, halkın zihninde karışıklığa yol açan konularda ortak yorumlar oluşturulmaya çalışılacak.

Diyanet, inşa edilmesi sırasında ilginç öyküsü bulunan camileri de tek tek belirleyecek. Bu camiler ve öyküleri hakkında senaryolar üretecek. Bu senaryolara göre, tanıtım amacıyla kısa görsel malzeme ve klipler hazırlayacak.

