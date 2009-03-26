Kadınsı silüetler

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Yeni sezonda 80’lerin incilerle süslü ceket etek takımlarının kadınsı silüetinin yanında, lüksdore aksesuarlar, büyük el çantaları, siyah beyaz birlikteliği, rengarenk kalın bileklikler öneçıkıyor. Bir ressamın tuvalinden çıkmışçasına renkli desenler, parıldayan kumaşlar veişlemeler gardıroplardaki yerlerini alıyor .Bu sezon gardırobunuzda kırmızı, turuncu, mor gibi birbirinden canlı renklere yer açın.Pembe çiçek desenli siyah uzun ceket: 189.00 TL,kalın bilezik: 29.00 TL., Mango.Mavi atlet: 19.95 TL.pembe bilekleri açıkta bırakan pantolon: 69.95 TL.,mavi çanta: 59.50 TL. Mudo.Turuncu ayakkabılar: 349.00 TL., BebeSarı keten ceket: 79.90 TL., Adil Işık.Renkli desenli straples elbise: 109.00 TL., Mango.Mor fırfırlı kolsuz bluz,Collezione. (Fiyatı belli değil)Bej şalvar keten pantolon:95.00 TL.,tavus kuşu desenlikalın bilezik: 35.00 TL.,Üzeri taşlı beyaz yüzük:35.00 TL., Accessorize.Mor parlak tulum: 79.90 TL.,Adil Işık.Dore bilezikler (4’lü):67.00 TL., Mango.Yılandesenli büyük el çantası:57.50 TL., Accessorizeto6