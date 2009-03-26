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Yaşam

Kadınsı silüetler

Rengarenk bileklikler, dore aksesuarlar,renkli desenler... 80'ler geri döndü

26 Mart 2009 02:00

Rengarenk bileklikler, dore aksesuarlar,renkli desenler... 80'ler geri döndü

Yeni sezonda 80’lerin incilerle süslü ceket etek takımlarının kadınsı silüetinin yanında, lüks
dore aksesuarlar, büyük el çantaları, siyah beyaz birlikteliği, rengarenk kalın bileklikler öne
çıkıyor. Bir ressamın tuvalinden çıkmışçasına renkli desenler, parıldayan kumaşlar ve
işlemeler gardıroplardaki yerlerini alıyor .




Birinci foto
Aklınızda bulunsun
Bu sezon gardırobunuzda kırmızı, turuncu, mor gibi birbirinden canlı renklere yer açın.
Pembe çiçek desenli siyah uzun ceket: 189.00 TL,
kalın bilezik: 29.00 TL., Mango.
Mavi atlet: 19.95 TL.
pembe bilekleri açıkta bırakan pantolon: 69.95 TL.,
mavi çanta: 59.50 TL. Mudo.
Turuncu ayakkabılar: 349.00 TL., Bebe



İkinci foto
Sarı keten ceket: 79.90 TL., Adil Işık.
Renkli desenli straples elbise: 109.00 TL., Mango.




Üçüncü foto

Mor fırfırlı kolsuz bluz,Collezione. (Fiyatı belli değil)
Bej şalvar keten pantolon:95.00 TL.,
tavus kuşu desenlikalın bilezik: 35.00 TL.,
Üzeri taşlı beyaz yüzük:35.00 TL., Accessorize.



Dördüncü foto
Mor parlak tulum: 79.90 TL.,Adil Işık.
Dore bilezikler (4’lü):67.00 TL., Mango.
Yılandesenli büyük el çantası:57.50 TL., Accessorizeto6

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