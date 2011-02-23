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Yaşam

Kadınların yüzde 58’i mobbing mağduru

Türkiye’de kadınların yüzde 58’sinin iş yerinde ‘mobbing’ (psikolojik taciz) mağduru olduğu anlaşıldı.

23 Şubat 2011 02:00

HÜLYA KARABAĞLI / ANKARA T24



Türkiye’de kadınların yüzde 58’sinin iş yerinde ‘mobbing’ (psikolojik taciz) mağduru olduğu anlaşıldı. Hastaneler, üniversiteler, eğitim kurumları mobbing de ilk sıralara oturuyor. Asker ve polis gibi üniformalı meslek gruplarında da mobbing yaşanıyor.  Rütbeli kurumlarda yaşanan mobbing ise,  kendi iç dinamikleri nedeniyle daha kapalı kalıyor.      


‘Kadınlar kolay lokma’


TBMM’de iki ayrı komisyon tarafından incelenen mobbing olayları hakkında bilgi veren Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün, kamu ve özel sektörde çalışan kadınların daha çok kurban oldukların söyledi. “Bunda kadınların kolay lokma olarak kabul edilmelerinin bunda payı çoktur” diyen Gün’e göre, yapılan araştırmalarda erkekler kadınları, kadınlar ise kendi cinslerini kurban seçiyor. Yani her iki cinsin hedef odağına kadınlar oturuyor. Araştırmalar, Türkiye’de kadınların yüzde 58’inin, erkeklerin yüzde 42’sinin mobbing kurbanı seçildiğini gösteriyor.



Yüzde biri geçmiyor


Türkiye’de son döneme damgasını vuran ve TBMM’nin el koyduğu mobbinge karşı verilen mücadele ise oldukça yıpratıcı. Dernek başkanı Gün’ün verdiği bilgilere göre, mobbing  anatomisi şöyle:

-Mağdurların çoğu yaşadığı olayın ne olduğunu yorumlamaktan ve tanımlamaktan uzak.

-Yaşadıkları yüzünden çok acı çekiyor. Ama olayların bütününü göremiyor.

-Türkiye’de bir haksızlığı şikayet edip sonuç almayı beklemek mobbing olgusundan daha fazla acı veriyor.

-Şikayet etmek ve dava açmak yapılanların şiddetini bir kat daha artırıyor.

-Şikayet edebilenler ve dava açabilenler mobbing mağdurları içinde yüzde biri geçmiyor.

-Mağdurların bir çoğu nasıl şikayet edeceğini bilmiyor. Bazıları dava masraflarını kaldıramıyor.

 

 Herkes hedef  



-Herkes her an  mobbing hedefi olabiliyor.

-Bir çatışma ile başlayabileceği gibi, siyasi, dini, ırk, bölgecilik, hemşericilik, güzellik, yaşlılık, yakışlılık, herhangi bir özür  gibi nedenler kişiyi kurban seçebiliyor.

 

‘Sanal ortam’da şikayet

 

TBMM’de mobbing olaylarını inceleyen iki ayrı komisyona ‘sanal ortamda’ yüksek başvuru yapıldı. Buna karşın  komisyona gelerek resmi başvuru yapanların sayısı az oldu.

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