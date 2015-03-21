Kadınların yetkisini gösteren yeni simge

Bazıları geniş bilezik takar, bazısı ayakkabıya ya da takım elbiseye itibar eder. İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari’nin marka danışmanı İlaria Alber- Glanstaetten ise fularına güveniyor.

“Benim dünyamda moda ve lüks önemli” diyen İlaria, kaşmir ve ipek fularlarının her biri için 700 doları bulan paralar ödemekten kaçınmadığını söylüyor.

Londra’daki Tasarım Müzesi’nde yer alan ‘Kadın, Moda ve Güç’ sergisinin küratörlerinden Donna Loveday, fuların yetki sahibi kadınlar arasında giderek yaygınlaştığını, kadınların giyimine yumuşaklık kattığını ve kişiliklerini sergileme olanağı sunduğunu belirtiyor. Fuları sürekli kullanan güç sahibi kadınlar arasında IMF başkanı Christine Lagarde ve Paris belediye başkanı Anne Hidalgo var.

‘Uyum değil dikkat çekmek’

Loveday’e göre iş dünyasındaki kadınlar eskiden ortama uyum sağlayacak şekilde giyinirdi; şimdi ise kadınlıklarını saklamaya çalışmıyorlar.

Müzenin sergilediği giysiler arasında Morgan Stanley’in Pekin’deki Asya Pasifik merkezinin yöneticilerinden Wei Sun Christianson’unkiler de var. Loveday onun tarzını, parlak renkli fularlar ve eski mücevherlerle giyimine kendi kişiliğini katan bir stil olarak ifade ediyor.

Erkeklerde fular kullanımı yaygın değil. Oysa Yunanistan’ın yeni Maliye Bakanı Yanis Varoufakis toplantılara giderken kravat takmayıp boynuna doladığı atkıyla dikkat çekmişti.

Paris belediye başkanı Hidalgo ise ceket ve pantolondan oluşan takımıyla birlikte kullandığı renkli ipekli ve yünlü fularlarıyla tanınıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD’nin Oregon eyaletindeki Intel Laboratuvarları başkan yardımcısı Dr Genevieve Bell de giyim tarzıyla sergide yerini alıyor. “Sunum yapmak için odaya giriyorum; oda erkeklerle dolu. Giyim tarzımla oraya uyum sağlamayı değil, onlardan farklı olmayı hedefliyorum,” diyor Bell.

Fular ne işe yarar?

Aksesuarları akıllı bir şekilde kullanmanın kariyerinize yararı olur mu? Kolyenizle doğru mesajı verdiğinizden nasıl emin olabilirsiniz?

Fular dikkati yüze çeker. Londra Moda Okulu’ndan psikolog Carolyn Mair’e göre, kadınlar erkeklerden daha fazla konuştukları insanların yüzüne bakıyor. “Fular, erkeğin dikkatini yüzünüze çekmenizi ve daha iyi iletişim kurmanızı sağlayacaktır.”

Canlı bir aksesuar ayrıca ofisteki giysilerin ciddi ve katı çizgilerine yumuşaklık katacaktır. Mair, “Kabul etsek de etmesek de çekici bir görünümün getirdiği avantajlar var. Kişiyle ilgili kararımızı gördüğümüz ilk dakika içinde veririz. Bu nedenle dikkati yüzümüze ve söylediklerimize çekmek yararlı olabilir,” diyor.

Ayrıca, doğruluğu tartışmalı olsa da çekici insanların daha dürüst olduğuna dair bir inanç da var.

Her giyim tarzı karşı tarafa bir mesaj iletir. Doğru bir şekilde takılmış ve doğru seçilmiş bir fular, ince zevkinizin göstergesi sayılır.

Fakat Mair giyim ile performans arasında da bir bağlantı olduğuna inanıyor. Sizde hayranlık uyandıran birinin giysilerini giydiğinizde bilişsel becerilerinizde de artış görüleceği kaydediliyor.

Öneriler

Güvendiğiniz bir arkadaşınıza ya da uzman birine başvurarak cildinize en çok uyan renk tonlarını tespit edebilirsiniz. Doğru renkler sizi canlı ve sağlıklı gösterecektir.

Kemik yapınız inceyse ipek, kaşmir ve keten gibi doğal kumaşları seçin; üstünüzde daha dökümlü ve şık duracaktır.

Giyim tarzınız işyerinize ve kariyer seviyenize uygun olmalıdır. Geniş ve dökümlü fularlar rahat ve cana yakın olduğunuz imajı verir. Enformasyon teknolojisi gibi rahat iş ortamlarında bu tarz özellikle iyi gider.

Fakat daha resmi ortamlar için az ama öz bir tarzı tercih etmek gerekir.

IMF başkanı Christine Lagarde’ın tarzı olan gösterişli fularları seviyor olabilirsiniz. Ama onun tarzını kopyalamadan önce iyi düşünün. Büyük fularlar, kadınların yaratmak istediği itibar ve otorite izlenimine ters işleyecektir.

Fakat giyimde en önemli şey üzerinizdeki giysiyi sevmeniz ve onunla kendinizi rahat ve özgüvenli hissetmenizdir.