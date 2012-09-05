Kadınların yeni sorunu: Duygusal kısırlık

İngiltere’de yapılan araştırmaya katılan 3000 kadının %36’sı çocuk sahibi olma konusunda kararsız olduklarını belirtti. Bunun en önemli sebebi ise doğru partnere sahip olmadıkları için “duygusal kısırlık” yaşamaları.

İngiltere’de bir kadın dergisinin yaptığı araştırmada kadınların aile kurmakla ilgili düşünceleri incelendi. Sonuçlara göre çalışmaya katılan kadınlardan birçoğu özgürlüklerinin kısıtlanmaması için çocuk sahibi olmayı erteliyor.

25-45 yaş arasındaki 3000 kadın üzerinde gerçekleştirilen çalışmada kadınların yarısından fazlası bebek sahibi olmak için doğru eşi henüz bulamadıklarını ve bu durumun kendilerine kısır olmakla aynı oranda acı verdiğini belirtti.

Çalışmayı gerçekleştiren Red dergisinin sağlık editörü Brigid Moss Daily Mail gazetesine konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Kadınlarda “duygusal kısırılık” olarak adlandırılan bir sendrom gelişti. Bu kadınlar istedikleri gibi bir partnere sahip olmadıkları için ya da partnerleri istemediği için anneliği tadamıyor.

Bu pozisyonda olan kadınların aileleri ve yakınlarıyla konuşmalarını tavsiye ediyoruz. Fakat elbette ki bir çocuğunuz olmasını herşeyden çok arzularken ona birlikte sahip olacağınız bir eşinizin olmadığını itiraf etmek çok zor.”