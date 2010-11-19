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Yaşam

Kadınların yeni rüyası safir yüzük

İngiltere velihat Prensi William'ın nişanlısına aile yadigarı bir safir yüzük vermesinden sonra, safir yüzük sparişleri patladı.

19 Kasım 2010 02:00

T24 - İngiltere velihat Prensi William'ın nişanlısına aile yadigarı bir safir yüzük vermesinden sonra, safir yüzük sparişleri patladı.


 
İngiltere’de bugünlerde konuşulan tek konu İngiltere velihat Prensi William'ın 8 yıldır birlikte olduğu Kate Middleton ile evleneceğini açıklaması.

Genç çiftin yaptığı her şey kamuoyunda büyük ilgiyle karşılanıyor. Tıpkı Prensi William'ın nişanlısına hediye ettiği safir yüzük gibi...

Prensin annesi Prenses Diana'ya ait yüzüğün basında yer almasının hemen ardından, safir yüzük siparişleri patladı.

Çevresinde pırlantalar bulunan 18 karatlık mavi safir yüzüğe ilgi büyük. Müstakbel prensesin parmağındaki aile yadigarı yüzüğün değeri yarım milyon doları geçiyor. Bu yüksek fiyat etiketine rağmen dünyanın dört köşesinde safir yüzük siparişlerinde patlama yaşanıyor.

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