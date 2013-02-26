Kadınların, şiddete karşı yasal hakları

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 12 maddeden oluşan 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yönetmeliği'nin çok iyi bilinmediğini saptadı. Kadınlara şiddete karşı haklarını anlatmaya başlayan platform, "Kadın cinayetleri etkin mücadeleyle durdurulabilir" dedi.

Avukat Gökçesu Özgül ve Özlem Sevinçli tarafından anlatılan ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ 12 maddeden oluşan uygulamadaki maddelerin her biri kadınları şiddetten korumaya yönelik; ama Özgül’e göre toplumda yaygın şekilde bilinmedikleri için olası bir şiddet durumunda kadınlar haklarını istemekte zorluk çekiyor.

Ayça Örer'in Radikal gazetesindeki haberine göre, yeni yasaya göre şiddete karşı kadınların yasal hakları şöyle:



1- Aile Mahkemesi’ne sözlü başvuruyla kadınlar koruma isteyebiliyor.

2- Şiddete uğrayanın hayati tehlikesi varsa, mahkemeden ‘geçici koruma’ isteniyor.

3- Kadınlar polisevi, öğretmenevi gibi kamusal yerlerde de barınma hakkı isteyebilir. Barınma yeri hakkı aynı zamanda ortak evin kontratının tek taraflı feshedilememesini de kapsıyor.

4- Şiddet uygulayan evden uzaklaştırılıyor.

5- Uzaklaştırma yeterli gelmezse kadınlar ‘işyerimi değiştirin’ talebinde bulunabiliyor.

6- Şiddet uygulayan kişi için işyerine, eve, okula yaklaşamama kararı çıkarılıyor. Çocukların kreşi değiştiriliyor ve kadınlara kreş yardımı veriliyor.

7- Şiddet uygulayanın iletişim araçlarıyla mağdura ulaşması engelleniyor.

8- Kadınların kimliklerinin deşifre olması yaşamsal tehlike yarattığından ‘kimlik bilgilerinin düzenlenmesi’ kritik önem taşıyor. Kimlik bilgilerinin gizli kalması sağlanıyor.

9- Kadınlar koruma talep ettikleri gibi, maddi yardım da talep edebiliyor. Belli sürelerle yardım alıyor.

10- Şiddet uygulayan erkek polislik, askerlik gibi mesleklerden birinde dahi olsa, silahını teslim ediyor.

11- Koruma çocukları da kapsıyor.

12- Şiddet uygulayan kişiye öfke kontrolü, stresle başa çıkma rehabilitasyon hizmeti veriliyor.