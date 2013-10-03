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Yaşam

Kadınların sesleri sevgiliye ve arkadaşa göre değişiyor

Kadınların ses tonundan, arkadaşıyla mı sevgilisiyle mi konuştuğunun anlaşılabildiği belirlendi

03 Ekim 2013 20:47

ABD'de Susan Hughes ve ekibinin yaptığı araştırma, konuşulan kişinin "ne kadar özel olduğuna" göre sesin değiştiğini, bu değişeme göre de, bir kadının konuştuğu erkeğin sevgilisi mi yoksa arkadaşı mı olduğunun anlaşılabileceğini gösterdi.
Bilim adamları, sesin sevilen kişiye göre değiştiğini, daha hoş ve çekici duyulduğunu belirtti. Farklı frekanslarındaki enerji dağılımını gösteren grafikle de sesleri inceleyen bilim adamları, kadınların sevgilileriyle daha düşük, erkeklerin ise daha yüksek perdeden konuştuğunu, bunun da yakın ilişkiyi gösterdiğini belirtti.
Hürriyet'in Journal of Nonverbal Behavior dergisinde yayınlanan araştırmaya dayandırığı habere göre, yeni sevgili olan ve "halen balayında bulunduğunu" ifade eden katılımcılardan eşlerine ya da sevgililerine ve arkaşlarına telefon etmesi, her iki konuşmada "nasılsın" ve "ne yapıyorsun" diye sorması istendi.
 

2 saniye konuşma yeterli

 
Bu kişileri tanımayan başka katılımcılar konuşmaların "ne kadar romantik" ve "ne kadar arkadaşça" olduğunu değerlendirdi. Bazı durumlarda sadece konuşmanın 2 saniyesini dinleyen bu katılımcılar, telefonla arayanın arkadaşıyla mı yoksa sevgilisiyle mi konuştuğunu büyük oranda doğru tespit etti.

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