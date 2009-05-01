Kadınların sağlığını garantileyen gıdalar

Domates gibi kırmızı sebzeler, kadınlar için faydalı gıdalar listesinde baş sırada yer alıyor. Yağsız yoğurt ve süt de kemik erimesiyle mücadelede önem taşıyor.



Sağlıklı bir hayat için kadınların yağsız yoğurt ile sütün yanı sıra domates, çilek gibi kırmızı sebze ve meyveleri bol bol tüketmesi önerildi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Canan Öcal Kuzum Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, 'ömür uzatan' süper gıdaları şöyle sıraladı:



* AZ YAĞLI YOĞURT: Haftada üç kez tüketilen az yağlı yoğurdun kadınlarda göğüs kanseri riskini azalttığı yolunda görüşler var. Yoğurt; kadınlarda mide ülseri ve vajina enfeksiyonu risklerini azaltıyor.

* YAĞLI BALIKLAR: Somon, sardalye gibi balıklar, hücre zarını güçlendirdikleri gibi, kalp hastalığı, hipertansiyon, depresyon, eklem ağrısı gibi rahatsızlıklara karşı korunmaya katkı sağlıyor. Haftada en az iki kez yenmesi öneriliyor.

* KIRMIZI SEBZELER: Kadınların domates, kan portakalı ve karpuz gibi likopen zengini gıdaları haftada üç kez tüketmeleri sağlıklarına sağlık katar. Güçlü bir antioksidan olan likopenin meme kanseri riskini azalttığı da biliniyor.

* YARIM YAĞLI SÜT: Kalsiyumun kemiklere faydalı olabilmesi için gereken D vitamini, kemik erimesini engelliyor. Yağsız sütte ve portakal suyunda bulunan bu vitamin; şeker hastalığı, MS, göğüs, kolon ve yumurtalık kanseri risklerini de azaltıyor. D vitaminin yumurtalık kanserini önleme potansiyeli de var.

* ÇİLEK VE BÖĞÜRTLEN Çilek, böğürtlen, kızılcık ve ahududu gibi meyveler, hücre onarıcı olduğu bilinen 'antokyan' maddesi içerirler. C vitamini ve folik asit açısından çok zengin olan bu meyveler, cildi yaşlanmaya karşı da koruyor.



Kalp krizine karşı fasulye



Kadınların haftada en az üç kez yemeleri gereken fasulye; kalp krizi ve göğüs kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca kadınlık hormonlarının dengeli ve istikrarlı olmasına katkıda bulunuyor.

