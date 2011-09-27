Kadınların park problemi bilimsel olarak kanıtlandı

T24 - Almanya'da yapılan bir araştırma, kadınların araç park etme konusundaki başarısızlıklarını bilimsel olarak ispatladı.



İtalyan Corriere della Sera Gazetesinde yayımlanan habere göre, Ruhr Üniversitesinde görev yapan bilim adamları, 33'ü kadın 66 kişiden bir otomobili dar bir alana parK etmelerini istedi.



Kadın sürücülerin, park etmesinin erkeklerden 20 saniye daha fazla sürdüğünü gözlemleyen bilim adamları, bunun, erkeklerin daha hızlı olmalarından değil, hareketlerinde daha kesin ve "berrak" olmalarından kaynaklandığını kaydetti.



Habere göre, İngiltere'de bulunan Sürücülük Standartları Ajansı'nın verileri de araştırma sonuçlarını doğrular nitelikte. Geçen yıl ehliyet sınavını geçemeyen 170 bin İngiliz kadından 55 bininin başarısızlığının nedeni park ederken yaptıkları hatalar; sınavda ancak 21'inci denemesinde başarılı olan bir kadın da bunun en iyi örneği. Yine aynı verilere göre, ehliyet sınavında başarılı olan erkeklerin oranı yüzde 50,7 iken, kadınlarda bu oran yüzde 44,1.





