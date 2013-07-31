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Yaşam

Kadınların komik erkekleri çekici bulması bilimsel olarak kanıtlandı

Komik erkeklerin kadınlar tarafından daha çekici bulunması bilimsel olarak da kanıtlandı

31 Temmuz 2013 04:54

 

ABD'de yapılan bir araştırma, kadınların beyninin, espriye daha fazla tepki verdiğini, böylece esprili erkeklerden daha fazla hoşlanabileceğini ortaya koydu
ABD'deki Stanford Tıp Fakültesi'nden bilim adamları, kadınların beyninin, henüz çocukluk dönemlerinde bile "espriye" daha fazla tepki verdiğini, dolayısıyla biyolojik olarak esprili erkeklerden daha fazla hoşlanabileceklerini gösterdi. 
Araştırmacılar, 6-13 yaşındaki 22 çocuğu 3 gruba ayırdı. İlk gruptakiler, düşme ve hayvanlarla ilgili komik video kayıtlarını, ikinci gruptakiler "olumlu" olarak adlandırılabilecek görüntüleri, üçüncü gruptakiler ise hayvan belgeselleri ya da bisiklete binen çocukların bulunduğu "nötr" programları izledi.
Görüntüleri izlerken beyin faaliyetleri incelenen çocuklara daha sonra izledikleri hakkındaki düşünceleri ve bunları komik bulup bulmadıkları soruldu.
Kız çocuklarının beyinlerinin ödüllendirme merkeziyle bağlantılı, duyguların denetiminden sorumlu amigdala bölümünün komik, erkeklerinkinin  ise "olumlu" video görüntülerinde daha aktif hale geldiği görüldü. 
"Social Neuroscience" dergisinde yayımlananan araştırmada bilim adamları, kız çocuklarının komik görüntüleri izlemekten erkeklerden daha fazla zevk aldığını, ilk kez çocuklarda bile mizah anlayışı konusunda erkek ve kızlar arasında fark bulunduğunun belirlendiğini vurguladı.
Araştırmacılar, sonuçların esprilerin kadınların erkek seçiminde rol oynayabileceğini gösterdiğini belirtti.
Erkeklerin esprili kadınları daha çekici bulup bulmadığı sorusu ise yanıtlanmayı bekliyor.

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