Kadınların koltuk kavgası karakolda bitti!

Halk otobüsünde ön koltuğa oturmak isteyen kadınlar birbirlerini yumrukladı. Otobüsten indikten sonra da kavgaları devam eden kadınlar, birbirlerinden şikâyetçi oldu.



Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi olduktan sonra şehir merkezine gitmek için halk otobüsüne binen 33 yaşındaki Ayşe Berberoğlu, 4 yaşındaki çocuğu ile ön koltuğa oturdu. Bir durak sonra 48 yaşındaki Nezaket Ok, dayısının kızı 28 yaşındaki Safiye Ok ve iki çocuğu otobüse bindi. Arka koltuklarda yer olmasına rağmen ön koltukta oturmak isteyen Nezaket Ok, Ayşe Berberoğlu'ndan yanında oturan çocuğunu kucağına almasını istedi. Ayşe Berberoğlu çocuğunu koltuktan kaldırmayacağını söyleyince Nezaket Ok ile aralarında tartışma çıktı.



Sinirlenen Nezaket Ok, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında Ayşe Berberoğlu'na yumruk atmaya başladı. Nezaket Ok ve Ayşe Berberoğlu, otobüsteki diğer yolcular tarafından güçlükle ayırılabildi.



Gözlüğü kırılan, yüzünde çizikler oluşan Ayşe Berberoğlu ve Nezaket Ok, kent merkezindeki Anıt Park'da bulunan durakta indikten sonra da kavga etmeye devam etti. Annelerinin kavga etmesi üzerine küçük çocuklar gözyaşlarına boğulurken, çevredekiler polis çağırdı. Gelen ekip, bir otobüse binerek evine gitmeye çalışan Nezaket Ok ve Safiye Ok'u araçtan indirdi.



Olayın etkisiyle ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalışan polisler, tarafları Bahçelievler Karakolu'na götürdü. Birbirlerinden şikâyetçi olan Ayşe Berberoğlu ve Nezaket Ok, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.(DHA)