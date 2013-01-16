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Sağlık

Çilek ve yaban mersini yiyen kadınlar kalp krizi riskini azaltıyor

Profesör Aedin Cassidy: Genç yaşlarda çilek ve yaban mersini tüketiminin artmasıyla, ilerleyen yaşlardaki kalp krizi riskinin azaltılabileceğini gösterdik

16 Ocak 2013 10:09

Yapılan bir araştırmayla, düzenli olarak çilek ve yaban mersini yiyen kadınların kalp krizi geçirme riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı. Amerikan Kalp Birliği'nin dergisi Circulation'da yayımlanan araştırma sonucuna göre haftada en az üç porsiyon çilek ya da yaban mersini tüketen kadınların, bu meyveleri en fazla ayda bir tüketen kadınlara göre kalp krizi geçirme riski üçte bir oranınında azalıyor.

Çilek ve yaban mersininin içinde bol miktarda bulunan flavonoid, renk pigmentleri içermesinin yanında bitkiyi koruyucu özelliklere de sahip. Araştırma, flavonoidin bir alt grubu olan antosiyaninin damarları genişleterek tıkanıklıkları engellediğini ortaya koydu.

Çilek ve yaban mersininin kalbe etkisiyle ilgili araştırma,  25-42 yaşları arasındaki 93 bin 600 kadın üzerinde yapıldı ve 18 yıl sürdü. Araştırmaya katılan kadınlar dört yılda bir beslenmeleriyle ilgili araştırmacıların kendilerine verdiği formları doldurdu.

Araştırmanın yapıldığı süre içinde toplam 405 kadın kalp krizi geçirdi. Uzmanlar araştırmanın sonucunun kadınların yaş, tansiyon, kilo, hareket etme, sigara, içki ya da alkol tüketiminden bağımsız düşünülmesi gerektiği görüşünde.

Norwich'teki East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Aedin Cassidy, 'Genç yaşlarda çilek ve yaban mersini tüketiminin artmasıyla, ilerleyen yaşlardaki kalp krizi riskinin azaltılabileceğini gösterdik" dedi. Uzmanlara göre çilekgiller ailesinden gelen diğer meyveler de çilek ve yaban mersininin yarattığı etkiye sahip olabilir. Araştırmada bu iki meyvenin seçilmesinin nedeni, bunların ABD'de en çok sevilen ve tüketilen çilekgiller ailesinden gelen meyveler olması.

(Deutsche Welle Türkçe)

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