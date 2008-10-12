Kadınların kalbine giden yol danstan geçiyor

Bilim insanları kadınların kalbine giden yolun John Travolta tarzı dans etmekten geçtiğini öne sürdü.



Sabah gazetesinde yayımlanan habere göre, yapılan bir araştırma Hollywood yıldızının muhteşem dans figürlerinin kadınları en çok etkileyen şeylerden biri olduğunu gösterdi.



Telegraph'ın haberine göre, araştırma aynı zamanda erkeklerin gece kulüplerinde yaptığı serbest stil dansların da kadınları etkilediğini gösterdi.



Cumartesi gecesi ateşinde Travolta'nın oynadığı karakter Tony Manero tarafından yapılan koordine ve karmaşık dans figürleri içeren stil ise en çekici dans stili olarak gösterildi.



Araştırmayı yürüten profesörlerden Peter Lovatt insanların gece kulüplerinde dans etmesinin hayvanlarda da olan kur yapmanın modern şekli olduğunu söyledi: "Dans etmek de iletişim kurmanın bir yolu. Dans etmenin amaçlarından biri de karşı cinsin dikkatini çekip ona kur yapmak."

