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Yaşam

Kadınların işini kolaylaştıracak tuvalet

Bursalı bir iş adamı, yurt dışında gördüğü kadınların tuvalet ihtiyaçlarını ayakta karşılamaya yarayan aparatı, Türkiye'de üreterek piyasaya sür

20 Aralık 2009 02:00

T24 - Bursalı bir iş adamı, yurt dışında gördüğü kadınların tuvalet ihtiyaçlarını ayakta karşılamaya yarayan aparatı, Türkiye'de üreterek piyasaya sürdü.


Bursa'da faaliyet gösteren bir kişisel bakım ürünleri firmasının sahibi Ali Kaya, yaptığı açıklamada, kadınların tuvalet ihtiyaçlarını ayakta karşılamaya yarayan tek kullanımlık aparatın Avrupa ve ABD'de, 1999 yılından beri kullanıldığını belirtti.

Bir iş gezisi için yurt dışına gittiğinde bu ürüne kadınlar tarafından yoğun bir ilgi olduğunu gördüğünü anlatan Kaya, “Gezi dönüşü üründen bir numune getirerek 'Bunu nasıl biraz daha geliştirebilirim' diye düşündüm” dedi.

Kaya, yaptıkları çalışmalar sonucu “Feminy” adını verdikleri ürünü, Avrupa ve ABD'dekinden biraz daha geliştirdiklerini ve sonrasında patentini aldıklarını kaydetti.

Yaptıkları araştırmalarda insanlara 50'ye yakın hastalığın tuvaletlerden bulaştığını, her yıl 10 çocuğun da bu hastalıklardan dolayı yaşamını yitirdiğini öğrendiklerini belirten Kaya, şunları söyledi: “Kadınlar tuvalet ihtiyaçlarının çözümünde hijyenik ortamla buluşma ihtiyacı hisseder. Ürünümüz, tuvaletlerden bulaşması muhtemel hastalıklara karşı pratik kullanımıyla hijyenik çözüm sunuyor. Sağlık yönünden yüzde 100 faydalı. Kadınlar, halka açık yerlerdeki tuvaletlerde büyük sıkıntı yaşıyordu. Bu ürünle birlikte kadınların sıkıntıları da sona erecek. Biz Avrupa ve ABD'deki benzerlerine oranla yapısında biraz değişiklik yaptık. Basit bir kullanımı var. Kadınlarımız kullandıkça çantalarından eksik etmeyecekler.”

Kaya, geçen haftadan itibaren alışveriş merkezlerinde yaptıkları ürünün tanıtımında vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını anlattı.

Ürünün gelecek aydan itibaren ülke genelindeki tüm eczanelerde ve marketlerde 5'li paketler halinde 5.90 TL'den satılacağını kaydeden Kaya, “Bunun yanı sıra birçok kurumsal firma, tuvaletlerinde bulundurmak için bize başvurdu. Yakın bir zamanda akaryakıt istasyonlarında, restoranlarda, laboratuvarlarda kısacası umuma açık yerlerdeki tuvaletlerde 'Feminy' olacak” diye konuştu.

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